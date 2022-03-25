25 марта 2022, 19:32

Западные лизингодатели потребовали вернуть им более 500 самолетов на $20 млрд

"Уже запросы поступили на более чем 500 самолетов иностранного производства. Мы сейчас определяемся с правительством по поводу их выкупа, я вам просто скажу объем выкупа – это $20 млрд по остаточной стоимости, если выкупать то, что мы недоплатили. Это очень большая сумма", - заявил глава минтранса РФ Виталий Савельев

