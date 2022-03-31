31 марта 2022, 9:45

Летальное оружие для Украины будут собирать по всему миру

Великобритания проведет 31 марта конференцию, чтобы привлечь больше военной помощи для противостояния Украины с РФ.



«Увидим, что мы можем собрать со всего мира, чтобы гарантировать, что россия не добьется успеха в своей незаконной оккупации и вторжении в суверенную страну», – министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

