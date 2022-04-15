15 апреля 2022, 11:15

В Google больше не принимают деньги из РФ

В Google больше не принимают деньги из России.

Отключена возможность платежей со всех карт. Также введена отмена на подписки с платежом с мобильного телефона.
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