Бойцы ТрО Харькова осваивают шведские гранатометы Carl Gustaf M4

15 апреля 2022, 13:15

Это последняя модификация таких противотанковых гранатометов многоразового применения.

Такие предназначены для уничтожения бронированных целей, фортификационных сооружений, оборудованных и необорудованных огневых позиций и живой силы противника, а также для постановки дымовых завес и подсветки местности.



Гранатомет M4 может использовать прицелы различных типов. Кроме того, при необходимости он может быть установлен на какой-либо боевой машине.

Удобство эксплуатации гранатомета Carl Gustaf M4 в условиях боя обеспечивается двумя нововведениями:



-Возможность переносить оружие в заряженном виде, поскольку оно оснащено новым двойным предохранителем, защищающим от случайного выстрела.

-Для слежения за состоянием ствола на гранатомете установлен механический счетчик.