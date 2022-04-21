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21 апреля 2022, 9:15
В Википедии появилась статья о "рашизме"
В Википедии появилась статья о «рашизме». Она доступна на более чем 20 языках.
«Рашизм» определяют как русский фашизм. Также отмечают, что идеология основывается на идеях «старшести братского народа».
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