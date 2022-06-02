Бывшая коллега Соловьева назвала российское ТВ "машиной для промывки мозгов"

2 июня 2022, 11:45

Жанна Агалакова, уволившаяся с Первого канала после российского вторжения в Украину, дала интервью BBC.

В нем она посоветовала россиянам, которые верили ей, выключить телевизор, потому что это "машина для промывки мозгов". По словам Агалаковой, официальные источники и остальные создают две разных планеты.



"Два этих мира не встречаются. И то, как они делают это, как промывают мозги населению, сводит меня с ума", — отметила телеведущая.



В интервью Агалакова также рассказала о системе штрафов для сотрудников Первого канала. За отступление от правил, например, если назвать в эфире "специальную военную операцию" войной, журналиста могут лишить "премии" — 30% зарплаты.