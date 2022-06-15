Россия хочет поделить территорию Украины на округа

15 июня 2022, 10:15

На питерском экономическом форуме показали схему административно-территориального деления Украины, в случае победы России на переходный период (3-5 лет).

В "Западный территориальный округ" с центром в Хмельницком орки мечтают включить 8 областей (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая)В Центральный с центром в Киеве - еще 8 областей (Винницкая, Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская). Остальные "округа" на карте не видныСтоит отметить, что планы Кремля, судя по карте, распространяются на всю территорию Украины.