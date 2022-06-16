16 июня 2022, 10:15

Макрон прогнозирует "очень тяжелые ближайшие недели"

«У меня есть послание европейского единства, обращенное к украинцам» - Макрон уже успел пообщаться с журналистами.



Президент Франции подчеркнул, что «ближайшие недели будут очень тяжелыми».



В то же время, советник главы МВД Украины Андрусив рассказал, что «европейская троица» везут в Украину кандидатство в ЕС. А также будут просить о возвращении в переговорный процесс с Путиным.



К слову, вскоре Шольц, Драги и Макрон встретятся с президентом Зеленским и посетят Ирпень.

