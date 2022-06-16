Макрон прогнозирует "очень тяжелые ближайшие недели"

«У меня есть послание европейского единства, обращенное к украинцам» - Макрон уже успел пообщаться с журналистами.
Президент Франции подчеркнул, что «ближайшие недели будут очень тяжелыми».
В то же время, советник главы МВД Украины Андрусив рассказал, что «европейская троица» везут в Украину кандидатство в ЕС. А также будут просить о возвращении в переговорный процесс с Путиным.
К слову, вскоре Шольц, Драги и Макрон встретятся с президентом Зеленским и посетят Ирпень.
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