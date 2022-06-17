В РФ образовался дефицит лифтов для высотных зданий

17 июня 2022, 12:15

Речь, в первую очередь, идет об американском производителе Otis и финском Kone — компании сократили или приостановили работу на российском рынке после начала войны в Украине.

Уход зарубежных производителей уже спровоцировал рост цен на лифты, в том числе российские, в среднем на 30%. Сейчас российские застройщики пытаются найти поставщиков в Турции и Китае.



Forbes со ссылкой на ряд застройщиков пишет, что дефицит скоростных лифтов станет проблемой для строительства офисных и административных зданий, а также для высотных жилых домов.



"Основной дефицит приходится на сложные типологии лифтов, которые имеют уникальный размер шахты и кастомную отделку, а также определенные технические характеристики: автоматизированную систему управления (она аккумулирует информацию о работе оборудования в специальной программе), наличие источника бесперебойного питания, высокие требования к плавности движения и отсутствию вибраций и шумов", — поясняет один из них.