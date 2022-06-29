Советы по дизайну интерьера для вашей гостиной

29 июня 2022, 10:55

Гостиная — это место, где вы впервые знакомитесь с гостями, и дизайн интерьера гостиной необходим для правильного использования площади пола и маскировки архитектурных дефектов с помощью мебели. Гостиные являются неотъемлемой частью любого дома, но есть разница в гостиных, где она используется для отдыха с семьей или формально используется для развлечения гостей.

Практически во всех домах есть гостиная. Гостиная — это комната, которая демонстрирует вашу личность, и в ней выставлено лучшее из того, что у вас есть, будь то произведения искусства, ковры и т.д. Следовательно, независимо от вашего стиля дизайна, гостиная — это место, где можно развлекать и принимать официальных гостей.

Прежде всего, важно проверить размеры вашей комнаты. Теперь выберите мебель, которую хотите подогнать, и сделайте карандашный набросок/макет в масштабе. Сосредоточьтесь на архитектуре, потому что, если базовая компоновка неверна, невозможно получить правильный дизайн. Сосредоточьтесь на мертвых углах, чтобы увидеть, как их можно использовать. Вентиляция и кондиционирование воздуха должны быть расположены в первую очередь.

Выберите свою мебель, так как она занимает большую часть вашей площади. Каждый объект имеет высоту, глубину и ширину, поэтому инновационные комбинации добавят визуальный интерес пространству. Создайте фокус, которым может быть настенный декор, консоль с зеркалом, камин или картина. Различные типы мебели в виде диванов, кресел и гибких стульев для сидения для лучшего вида и ощущения вашей гостиной.

Напольное покрытие для гостиной может быть из итальянского мрамора или деревянного настила. После того, как пол будет готов, а мебель выбрана, выберите цвет для покраски стен. Естественная цветовая палитра или белый – самый безопасный выбор. В зависимости от стиля декора вы можете добавить обои, настенное искусство или акцентную стену. Если вы любите экспериментировать, Вы можете добавить яркие цвета или смелые узоры с помощью графической печати или трафарета. Потолок, как правило, должен быть белым».

Не забывайте, что и освещение способно изменить ощущение вашего места. Это может сделать место безопасным и удобным или напряженным. Основой является сочетание общего, рабочего и акцентного освещения в зависимости от функции и стиля.

Аксессуары – это душа любой гостиной. Многослойный ковер, вневременные шторы, эффектное зеркало, эффектное произведение искусства, роскошные пледы и праздничные предметы коллекционирования — все это приглашено в гостиную.

Освещение может подчеркнуть красоту или просто разрушить весь дизайн. Освещение способно изменить представление о вашем месте. Это может сделать место безопасным и удобным или драматичным. Основой является сочетание общего, рабочего и акцентного освещения в соответствии с функциональностью и стилем.

Стиль всегда важен, но инвестиции в него остаются на всю жизнь. В целом это займет меньше времени и денег, если вы изучите все варианты и купите лучшее, что можете себе позволить. Некоторые кажутся резкими и современными, в то время как другие кажутся скоординированными и традиционными. Подумайте о том, какие вещи вы обычно храните в своем пространстве, а затем добавьте место для хранения, специально предназначенное для этих предметов.

Обычно во время развлечения вы выделяете место не для телевизора, а для музыки с хорошим объемным звуком и акустикой, в зависимости от размера комнаты. Обязательно место в баре и полка, на которой выставлены лучшие из имеющихся у вас бутылок.

Прежде чем приступить к ремонту гостиной, подумайте о своих общих потребностях в хранении. Подумайте о том, что вам нужно, чтобы ваша комната делала для вас, и как вы хотите себя чувствовать, находясь в ней. После того, как вы спланировали это, пришло время подумать об украшении.