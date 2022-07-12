IT-пиццерия позволяет создавать персонализированную пиццу

12 июля 2022, 10:05

Бизнесмены иногда жалуются, что все уже придумано, и сложно создать новый продукт, который привлек бы клиентов. Но иногда возникают совершенно неожиданные идеи. Как Вы относитесь к IT-пиццерии?

Сегодня много пиццерий, как офлайн, так и онлайн, где можно легко и просто заказать пиццу. После чего ее быстро делают и доставляют по месту назначения. При этому в качестве площадки используется как веб-интерфейс, так и мобильные приложения. Поэтому современные технологии используются в полный рост.

Но есть и некоторые недостатки, которые могут быть устранены. На это обратили внимание ИТ-шники в Армении.

Оганес Маргарян рассказывает, как родилась идея его бизнеса и как он намерен ее развивать.

"Все началось почти два года назад. Мы с друзьями заказали пиццу в кафе, но попросили официантку убрать некоторые ингредиенты и добавить вместо них другие. Когда мы уже расплачивались, я спросил, как рассчитывается сумма в таких случаях. Оказалось, что стоимость добавленных ингредиентов была включена в счет, а те, что были удалены, не вычитались.

Мы вступили в полушутливую дискуссию сначала с официантом, потом с администратором. На вопрос, почему сумма ингредиентов, которую мы просили убрать, не была вычтена, был один ответ: она должна быть. Это заставило нас задуматься. Именно тогда я решил создать пиццерию, где будут учтены все предложения и пожелания посетителей”.

Разработчики создали платформу, на которой человек может "приготовить" понравившийся ему вариант пиццы. При этом визуальная сторона — самое главное. В итоге команда остановилась на наглядных решениях, которые позволили бы людям "собирать" свою пиццу по собственному воображению и при этом приятно и занимательно проводить время.

ИТ-шники месяцами экспериментировали, пытаясь улучшить созданное приложение.

Сегодня люди ценят каждую минуту своей жизни, хотят получить все быстро. Целью программистов было упростить приложение, чтобы люди могли пройти все этапы в кратчайшие сроки и забрать пиццу, которую они предпочитают.

Теперь создатели сервиса считают себя IT-пиццерией, которая благодаря программным решениям дает людям возможность заказывать еду и одновременно хорошо проводить время.

Клиенты часто говорят, что всегда ждали чего-то подобного. О том, что такая идея интересна людям, свидетельствует и количество просмотров роликов в социальных сетях. Люди смотрят, потом пробуют, потом становятся постоянными клиентами.

Так что подобный опыт успешно могут использовать и производители пиццы в Украине.