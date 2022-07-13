В Украине предлагают продлить бесплатную растаможку авто

Соответствующий законопроект уже подали в Верховную Раду. Многие украинцы застряли на границе, а кто-то пересек границу, но не успел растаможить автомобиль. В новом законопроекте предлагают разрешить "доростомаживать" автомобили на льготных условиях.
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