Украинцы с 16 лет смогут копить на пенсию через приложение "Дія"

7 ноября 2022, 11:15

Каждый украинец сможет сам выбирать размер взносов, изменить периодичность и сроки уплаты. Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада.

"Украинцы с 16 лет смогут добровольно платить взносы в Пенсионный фонд на будущую пенсию. Соответствующий договор можно будет заключить в электронной форме через "Дію", а также на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины", – заявила автор законопроекта Леся Забуранная.Также в приложении "Дія" в скором времени появятся документы об образовании – дипломы и школьные аттестаты.