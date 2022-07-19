19 июля 2022, 12:15

Учёные получили сигнал из космоса, похожий на биение сердца

Радиовсплеск удивил астрономов тем, что длился около трёх секунд — примерно в 1000 раз дольше, чем привычные сигналы. Он имел чёткий ритм, похожий на сердцебиение.


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