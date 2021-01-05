Китай предложил астрономам всего мира альтернативу радиотелескопу "Аресибо"

5 января 2021, 9:45

Астрономы всего мира готовятся к паломничеству в Китай. После краха радиотелескопа «Аресибо» в Пуэрто-Рико другой альтернативы не остаётся.

Китай стал единственной страной, у которой на вооружении есть самый современный радиотелескоп с огромным 500-метровым зеркалом. Укрепление научных связей, надеются в Китае, растопит свежий лёд в отношениях между Западом и Востоком.