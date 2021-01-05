Китай предложил астрономам всего мира альтернативу радиотелескопу "Аресибо"

Астрономы всего мира готовятся к паломничеству в Китай. После краха радиотелескопа «Аресибо» в Пуэрто-Рико другой альтернативы не остаётся.
Китай стал единственной страной, у которой на вооружении есть самый современный радиотелескоп с огромным 500-метровым зеркалом. Укрепление научных связей, надеются в Китае, растопит свежий лёд в отношениях между Западом и Востоком.
Радиотелескоп Five hundred meter Aperture Spherical Telescope (FAST) или, по-русски, «Сферический телескоп с пятисотметровой апертурой» введён в эксплуатацию в 2016 году. Отметим, это радиотелескоп со сплошной апертурой, похожий на тот, который работал в Пуэрто-Рико с меньшим 305-метровым зеркалом. Ещё один большой радиотелескоп есть в России — с антенной диаметром 576 м — но у него решётчатая, а не сплошная антенна, что накладывает ограничение на чувствительность и другие рабочие характеристики.
Радиотелескоп FAST предназначен для изучения формирования и эволюции галактик, поиска тёмной материи и решения других научных задач. В частности, китайцы уже используют этот инструмент для поиска сигналов от внеземных цивилизаций. Возможностей радиотелескопа хватает, чтобы уловить радиосигнал от ближайших к нам экзопланет с исходной мощностью от 70 ГВт. Тем самым получить доступ к FAST окажется заманчивым для специалистов по поискам внеземной жизни.
Заявки с проектами от иностранных учёных начнут принимать с первого апреля этого года. Поскольку ожидается ажиотаж, создаётся специальная отборочная комиссия, которая будет определять приоритетные проекты. Китайский инструмент начнут предоставлять иностранным специалистам не раньше августа. Для них разрешено отдавать 10 % рабочего времени радиотелескопа. Будет ли взиматься плата, пока неизвестно. Обслуживание радиотелескопа стоит огромных денег. Например, для фокусировки на новый объект сегменты зеркала надо повернуть на нужный угол, чем занимаются свыше 2000 гидравлических насосов.
Интересно отметить, что радиотелескоп FAST, по признанию китайской стороны, уже предоставлялся иностранным учёным. Его использовали в российско-израильском проекте Юрия Мильнера Breakthrough Listen по поиску внеземной жизни.
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