23 августа 2022, 10:45
Серия iPhone 14 будет представлена в восьми цветах,– Bloomberg
Среди них:
▪️Красный.
▪️Белый.
▪️Чёрный.
▪️Бирюзовый.
▪️Темно-фиолетовый.
▪️Серый.
▪️Золотой.
▪️Светло-фиолетовый.
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