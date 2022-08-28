Алгоритм дій при заїданні клавіш на ноутбуці

При використанні ноутбука через деякий час можуть виникнути певні питання, які потребують негайного вирішення. Одне з них – западання клавіш. При необхідності швидкої роботи з текстами ця проблема викликає певний дискомфорт. Проте це не привід для відчаю. Для початку з’ясуємо причини.
Що спричиняє заїдання клавіш
Причини можуть бути пов’язані із механічним втручанням (розливання напою або збір під клавіатурою бруду), а також з програмним забезпеченням (налагоджується кількома кліками у налаштуванні). Якщо ноутбук перегрівся, то западання клавіш усувається за допомогою очищення проблемної зони в охолоджувальній системі та обробки термопастою. Гарним рішенням буде усунення виниклої проблеми, або ви можете придбати ноутбук, який припав вам до душі.Як відключити функцію западання в операційній системі
Якщо в налаштуванні активна дія западання клавіш, то при натисканні Ctrl, Alt, Shift продовження роботи клавіатури буде обмеженим. Налагодження цієї дії в операційній системі можливе в спеціальних налаштуваннях Windows. Для цього необхідно:
- кілька разів клацнути клавішу Shift, після чого відкриється діалогове вікно;
- натиснути на "Перейти до центру спеціальних можливостей" та відключити поєднання клавіш;
- у пунктах налаштування вимкнути відмітки, які відповідають за западання;
- натиснути "Застосувати".
Якщо користувач знає, що причина заїдання – застарілий бруд під клавішами, то в такому разі необхідно:- викруткою зняти клавішу з клавіатури;
- за допомогою зубної щітки або пензлика прибрати бруд із кишені для клавіш;
- поставити кнопку назад.
При забрудненні клавіатури будь-яким напоєм треба очистити більше місця. Тож спочатку сфотографуйте розташування кнопок, щоб потім легше було їх встановити. Далі слід виконати наступні дії:- розібрати ноутбук та зняти клавіатуру;
- відокремити плівку з доріжками для контактів;
- очистити поверхню за допомогою мікрофібри та мильного розчину;
- якщо пролита рідина пошкодила частину доріжки, то її необхідно відновити спеціальною пастою, за її відсутності краще звернутися у сервісний центр;
- поставити клавіатуру на місце та зібрати ноутбук;
- за фотографією розмістити клавіші у необхідному порядку.
З питанням западання клавіш не виникає багато проблем. Проте, якщо ви налаштувались на покупку новенького ноутбука, радимо зазирнути на сайт інтернет-магазину Алло у Львові. На ньому ви знайдете широкий асортимент товару з перерахуванням всіх необхідних функцій. Новенький комп’ютер буде гарним помічником у вашій роботі.