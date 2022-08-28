Алгоритм дій при заїданні клавіш на ноутбуці

28 августа 2022, 10:45

При використанні ноутбука через деякий час можуть виникнути певні питання, які потребують негайного вирішення. Одне з них – западання клавіш. При необхідності швидкої роботи з текстами ця проблема викликає певний дискомфорт. Проте це не привід для відчаю. Для початку з’ясуємо причини.

Причини можуть бути пов’язані із механічним втручанням (розливання напою або збір під клавіатурою бруду), а також з програмним забезпеченням (налагоджується кількома кліками у налаштуванні). Якщо ноутбук перегрівся, то западання клавіш усувається за допомогою очищення проблемної зони в охолоджувальній системі та обробки термопастою. Гарним рішенням буде усунення виниклої проблеми, або ви можете придбати ноутбук, який припав вам до душі.

Як відключити функцію западання в операційній системі

Якщо в налаштуванні активна дія западання клавіш, то при натисканні Ctrl, Alt, Shift продовження роботи клавіатури буде обмеженим. Налагодження цієї дії в операційній системі можливе в спеціальних налаштуваннях Windows. Для цього необхідно:

кілька разів клацнути клавішу Shift, після чого відкриється діалогове вікно;

натиснути на "Перейти до центру спеціальних можливостей" та відключити поєднання клавіш;

у пунктах налаштування вимкнути відмітки, які відповідають за западання;

натиснути "Застосувати".

Якщо користувач знає, що причина заїдання – застарілий бруд під клавішами, то в такому разі необхідно:

- викруткою зняти клавішу з клавіатури;- за допомогою зубної щітки або пензлика прибрати бруд із кишені для клавіш;- поставити кнопку назад.

При забрудненні клавіатури будь-яким напоєм треба очистити більше місця. Тож спочатку сфотографуйте розташування кнопок, щоб потім легше було їх встановити. Далі слід виконати наступні дії:

- розібрати ноутбук та зняти клавіатуру;- відокремити плівку з доріжками для контактів;- очистити поверхню за допомогою мікрофібри та мильного розчину;- якщо пролита рідина пошкодила частину доріжки, то її необхідно відновити спеціальною пастою, за її відсутності краще звернутися у сервісний центр;- поставити клавіатуру на місце та зібрати ноутбук;- за фотографією розмістити клавіші у необхідному порядку.

З питанням западання клавіш не виникає багато проблем. Проте, якщо ви налаштувались на покупку новенького ноутбука, радимо зазирнути на сайт інтернет-магазину Алло у Львові. На ньому ви знайдете широкий асортимент товару з перерахуванням всіх необхідних функцій. Новенький комп’ютер буде гарним помічником у вашій роботі.