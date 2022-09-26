Как создать оптимальный сайт электронной коммерции

26 сентября 2022, 12:25

Создание привлекательного дизайна веб-сайта электронной коммерции с оптимальным пользовательским опытом (UX) может быть довольно сложной задачей. Отличный UX сочетает в себе несколько вариантов дизайна информационной архитектуры веб-сайта, навигацию по всему сайту и отдельные макеты страниц. Каждое решение может так или иначе изменить шансы на продажу.

Из-за крайне низкой нормы прибыли компании электронной коммерции не могут позволить себе плохой выбор дизайна. Поэтому они должны использовать самые передовые методы проектирования вебсайтов. А помочь в создании продающего сайта под ключ помогут специалисты https://storm-media.com.ua/razrabotka-sajtov/sozdanie-sajtov-pod-kljuch/

Мы же даем такие основные рекомендации:

Используйте фотографии продукта на главной странице

Помогите пользователям узнать, что им нужно на главной странице

Обеспечьте предварительный просмотр визуальных продуктов

Создайте удобную таксономию контента

Минимизируйте поля формы на странице оформления заказа

Показывайте обзоры и рейтинги продуктов

Минимизируйте всплывающие окна на сайте

Создайте заметную панель поиска

Минимизируйте слои навигации

Обратите внимание, что внимание потребителей на главной странице мгновенно привлекают яркие изображения продуктов высокой четкости. Поскольку наш мозг обрабатывает визуальную информацию быстрее, чем письменные тексты, снимки продуктов также помогают новым посетителям понять ваше основное ценностное предложение и заинтересоваться вашими предложениями.

По некоторым исследованиям, покупатели более терпимы к техническим сбоям в работе веб-сайта электронной коммерции, когда на нем представлены яркие изображения. Вы можете использовать отдельное главное изображение, если продаете один основной продукт. Или создайте карусель с изображениями, выделив товары в разных категориях. Регулярно обновляйте свою карусель, чтобы вдохновлять постоянных покупателей новыми поступлениями и сезонными предложениями.

Главное изображение вашего "фирменного" продукта на главной странице — хорошая практика UX. Но что еще должно быть на главной странице вашего магазина? Представляйте популярные подкатегории продуктов на последующих экранах, чтобы направлять пользователей в другие разделы вашего веб-сайта.

Выделяя различные категории на главной странице, покупатели могут сразу переходить к более важным областям сайта, не полагаясь на основную функцию навигации или поиска на сайте. Минимизация шагов на пути к покупке — одна из популярных стратегий оптимизации коэффициента конверсии для веб-сайтов электронной коммерции.