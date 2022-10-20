ViewSonic представляет первое в отрасли решение All-in-One на 135 дюймов

20 октября 2022, 13:45

Компания ViewSonic презентует первое в отрасли комплексное решение со складным светодиодным дисплеем All-in-One Direct View диагональю 135 дюймов.

Складная конструкция значительно уменьшает размер упаковки почти на 50% по сравнению с предыдущим поколением, обеспечивая большее удобство при транспортировке. Благодаря предварительно собранным системам и встроенному моторизованному стенду это комплексное решение готово к немедленному использованию и идеально подходит для мероприятий, выставок или любого краткосрочного использования.

Новое комплексное решение со светодиодным дисплеем All-in-One оптимизировано для повышенной мобильности и удобства транспортировки. Складной 135-дюймовый светодиодный дисплей легко помещается как в традиционные грузовые лифты, так и в большие пассажирские лифты. Размер упаковки подвижного транспортировочного контейнера уменьшен почти на 50 % по сравнению с предыдущим поколением, что значительно снижает стоимость доставки.



Комплексное решение состоит из светодиодных модулей, ящиков, блока системного управления и моторизированной напольной стойки, предварительно собранных в транспортировочном контейнере. После распаковки комплексное решение можно установить всего за 10 минут, что экономит время и силы на установку. Более того, одним нажатием кнопки управления можно легко отрегулировать высоту стойки в максимальном диапазоне 65 см, а для удобства повторного использования можно установить три предварительные настройки высоты. Дисплей на вращающихся на 360° колесиках можно свободно перемещать по залу.



Комплексное решение со светодиодным дисплеем Direct View диагональю 135 дюймов обеспечивает увлекательное плавное визуальное взаимодействие. Экран с разрешением 1080p Full HD и безрамочными краями толщиной 5 мм обеспечивает яркое сверхкрупное изображение без сетки, а регулируемая яркость до 600 нитов позволяет четко видеть все детали в любое время.



Между тем невероятный звук из двойных динамиков Harman Kardon помогает вовлечь аудиторию в захватывающее аудиовизуальное взаимодействие. Комплексное решение подходит для музеев и художественных выставок, где требуется высокое качество отображения, роскошных приемных, аудиторий и других больших помещений.

Комплексное решение со светодиодным дисплеем All-in-One разработано с учетом интересов пользователей и объединяет светодиодные модули, систему сшивки изображений, питания и управления в одном устройстве, обеспечивая интуитивно понятную установку и эксплуатацию. Оно отличается беспроблемным обслуживанием благодаря поддержке сменных модулей, систем управления и полного фронтального обслуживания с помощью электрического вакуумного отсоса.Для обмена контентом в режиме реального времени новое комплексное решение поставляется с Wi-Fi-модулем для интуитивно понятного вещания с мобильных устройств. Решение поддерживает функции отображения контента из нескольких источников — режим «картинка в картинке» (Picture-in-Picture) позволяет отображать материалы с двух устройств в основном и вставном окнах; в режиме «картинка рядом с картинкой» (Picture-by-Picture) на одном экране отображаются изображения с четырех различных входов. Эти режимы обеспечивают гибкое применение дисплея во время демонстраций на выставках, видеоконференций или совместной работы в Интернете.