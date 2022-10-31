19 листопада припиняє діяти "Зернова угода"

31 октября 2022, 14:15

Головний представник ООН з питань допомоги Мартін Гріффітс заявив, що він "стримано оптимістично налаштований" щодо можливості продовження дії зернової угоди між Україною та РФ.

«Вплив угоди, підписаної в Стамбулі очевидний. Експорт зерна та інших харчових продуктів у рамках Чорноморської зернової ініціативи перевищив 9 мільйонів тонн. Але її необхідно терміново продовжити. Якщо продовольство та добрива не потраплять на світові ринки зараз, фермери не матимуть добрив у належний час і за ціною, яку вони зможуть собі дозволити, коли розпочнеться сезон посіву», — зазначив Генсек ООН Гутерріш, 28 жовтня.