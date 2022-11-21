21 ноября 2022, 11:45

Почти 30% Украины заминировано — ГСЧС

С начала войны опасные площади выросли в 10 раз. По масштабам это как две территории Австрии. Впереди долгая работа по разминированию Херсонской и Николаевской областей.


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