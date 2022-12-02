Канада випустила $500 млн. облігацій на підтримку України - їх вже викупили

2 декабря 2022, 10:45

“Вчора уряд Канади успішно завершив випуск п’ятирічних облігацій “Суверенітет України” обсягом 500 млн дол. Отримані кошти допоможуть уряду України продовжити надавати важливі послуги українцям цієї зими, виплачуючи пенсії, закуповуючи пальне та відновлюючи енергетичну інфраструктуру”, - повідомили у міністерстві фінансів Канади.

Очікується, що після перемовин із Україною отримані від продажу облігацій кошти будуть направлені на спеціальний рахунок МВФ, на який надходить більшість канадської фінансової допомоги Україні.