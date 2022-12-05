5 декабря 2022, 10:15

Google выделяет 2 миллиона долларов на цифровое образование в Украине

"Технологический гигант Google дает 2 миллиона долларов на цифровое образование для украинцев и 50 тысяч лицензий Workspace для Кабинета министров" — вице-премьер министр цифровой трансформации Михаил Федоров.


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