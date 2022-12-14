14 декабря 2022, 15:15

Теперь с помощь "Дії" теперь можно сменить адрес регистрации ВПЛ

Также через приложение временно-перемещенные лица могут получить и отменить такой статус, а также изменить адрес фактического проживания.
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