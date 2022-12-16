ССО ВСУ получили промышленный генератор от Олега Крота из TECHIIA

16 декабря 2022, 9:45

Мощный дизель-генератор на 88 кВт Cummins C110 обеспечит электропитание штаба, чтобы спецоперации шли без проволочек.

Силы специальных операций задействуют в ключевых заданиях по причинению боли оккупантам — в частности ССО активно участвовали в освобождении Змеиного.

«Фундация Течия» сообщает, что оборудование обошлось в 960 тысяч гривень. Покупку и передачу профинансировал Олег Крот, директор Фундации и управляющий партнер холдинга TECHIIA. С начала повномасштабного вторжения россии он приобрел снаряжения и оборудования для защитников на почти $40 млн. Еще на $21+ млн помощи закупила «Фундация Течия». Часть передач делают публично, некоторые держат в тайне в целях безопасности.