Как зарегистрироваться и войти в личный кабинет ПинАп Бет

26 декабря 2022, 8:45

ПинАп Бет — это самая надежная платформа, которая использует только инновационные методы для защиты ваших личных данных и текущих транзакций.

Разработчики БК Пин Ап продолжают активно работать над сервисным обслуживанием и расширять ассортимент игр.

Как пройти идентификацию и восстановить забытый пароль в БК Пин Ап

Нередки ситуации, когда клиент может потерять пароль для входа в букмекерскую контору. Не отчаивайтесь, ведь доступ можно восстановить в любое время суток. Для этого вам потребуется выполнить следующие шаги:

- Заходим на официальный сайт на страницу регистрации.

- Под полями для входа в личный кабинет нужно найти ссылку "Забыли пароль?"

- После этого на ваш адрес электронной почты будут отправлены инструкции.

- Затем вы можете войти в свою учетную запись и продолжить делать ставки.

Для игроков, которые намерены делать регулярные ставки и получать выгодные бонусы на сайте, необходимо будет пройти идентификацию.

Идентификация является обязательным условием для ставок на реальные деньги в будущем. Для его прохождения необходимо зайти на сайт, отсканировать главную страницу паспорта и отправить по обратной связи или по электронной почте в службу поддержки. Процесс считается завершенным после получения ответа от специалистов о том, что процедура прошла успешно.

Особенности личного кабинета БК Пин Ап

Особенности:

- Внесите средства любым удобным способом: банковской картой, через электронный кошелек или банкоматы.

- Делайте ставки в любое время суток, независимо от праздников и выходных, на спортивные события: футбол, баскетбол, теннис, хоккей, бокс, ММА.

- Связь с техподдержкой 24 часа в сутки в любое время. Если у вас возникли трудности, просто отправьте сообщение через мессенджер, сообщение обратной связи или через Skype. Сотрудники оперативно помогут решить любые вопросы.

Часто пользователи сталкиваются с блокировкой официального сайта и начинают переживать, что деньги были потрачены зря. БК Pin Up разработала специальное зеркало, позволяющее избежать блокировки. По функционалу меню личного кабинета ничем не отличается от основного сайта. Игрок может пополнять счет, делать ставки, участвовать в различных конкурсах.