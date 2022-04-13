Пинап: что это и как здесь играть?

13 апреля 2022, 12:47

Pin Up Casino – популярная международная игровая площадка, созданная в 2016 году. Спустя 4 года Пинап получил статус официального украинского онлайн казино.

Этот игровой клуб получил лицензию сразу после того, как в Украине был принят закон о легализации игорного бизнеса.

В онлайн казино Пинап могут играть только совершеннолетние лица, достигшие 21 года. Данная игровая платформа предоставляет доступ не только к играм на деньги, но и к бесплатным видеослотам. Причем гемблерам даже не нужно регистрироваться и авторизоваться на официальном сайте Пин Ап. Все игровые автоматы им будут доступны в демо-режиме. Это огромное преимущество как для новичков в гемблинге, так и для опытных игроков, которые желают протестировать новые слоты.

Ключевые преимущества украинского казино Пин Ап

Главным преимуществом этого игрового интернет зала считается разнообразие видеослотов. Клиенты Pin Up Casino могут играть в слоты на гривны от всех ведущих провайдеров софта для казино:

- Spinmatic;

- Playson;

- NetGaming;

- Microgaming и т.д.

Одной из особенностей этого игрового зала считается разнообразие онлайн рулеток на деньги. В каталоге этого казино представлены: Virtual Roulette, Neon Roulette, European Roulette, American Roulette и т.д.

К преимуществам этого игрового клуба также относится щедрая бонусная программа. На поощрения могут рассчитывать как новые клиенты, так и постоянные игроки. Пользователям сайта https://onlineslots.com.ua/igrovye-avtomaty/ также доступны подарочные коробки – лутбоксы. В них могут быть как деньги, так и фриспины.

Среди других преимуществ Пин Ап казино можно отметить:

- круглосуточную и оперативную работу службы поддержки;

- возможность играть с «живыми» дилерами»;

- быстрый вывод средств;

- низкие лимиты для пополнения счета;

- большое количество способов пополнения счета и вывода средств.

Игровые автоматы в Pin Up Casino

Отдельного внимания заслуживают игровые автоматы, доступные в онлайн казино Пин Ап. Клиенты этой игровой платформы могут играть на деньги на таких слотах, как Booming Fruits X, Wild Cash, Book of Ancients, Book of Rampage, Pinup Demi God II и т.д.

Кроме игровых автоматов, пользователи официального сайта Пинап получают доступ к играм с реальными дилерами. На этой игровой платформе можно запустить такие игры, как Bad Homburg Casino, Auto Roulette LIVE и т.д. В разделе «Live дилеры» гемблеры смогут ощутить атмосферу настоящего казино и соперничества с другими игроками.

В отдельном разделе выделены TV-игры. Это развлечения, во время которых можно выиграть довольно крупные суммы. Подобными играми управляют живые люди, что также способствует созданию атмосферы реального казино. Игроки могут общаться между собой и не переживать о том, что их судьбу решает бездушный робот.