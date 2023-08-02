Про податки казино Пін Ап та благодійну діяльність

2 августа 2023, 16:45

Один з представників українського ринку онлайн гемблінгу ліцензійне казино Pin Up від початку повномасштабної війни не лише зберегло робочі місця, але й продовжило функціонувати та вчасно сплачувати податки до бюджету країни. На думку операційного директора компанії Ігоря Зотько, Pin-Up казино витримало найскладніший період початку війни завдяки згуртованості та високому професіоналізму співробітників. Це допомогло не тільки підтримати бізнес, але й зробити його соціально відповідальним.

Компанія продемонструвала високу соціальну відповідальність в умовах повномасштабної російської агресії. Пін-Ап продовжує надавати активну допомогу державі, своєчасно сплачуючи податки, деталі на сайті https://delo.ua/news-companies/4486-mln-griven-podatkiv-splatila-pin-up-ukraine-z-pocatku-roku-414674/, та в рамках благодійних проєктів підтримує співгромадян, які постраждали від бойових дій.

Для команди українського казино Pin Up війна стала випробуванням на міцність, власне як і для інших представників українського бізнесу. Після початку бойових дій компанія Пін Ап евакуювала своїх співробітників до безпечних регіонів та зберегла всі робочі місця.

Також компанія Пін-Ап долучилась до гуманітарних та благодійних ініціатив. Зокрема, казино вже спрямувало 121,7 млн гривень на благодійність. Кошти пішли на:

евакуацію та реабілітацію дітей до Європи з колишніх окупованих міст Київської області – Ірпеня, Бучі, Гостомелю та Бородянки,

300 тонн гуманітарної допомоги постраждалим жителям ряду областей України,

допомогу медичним закладам, зокрема Охматдиту, Феофанії, Харківському перинатальному центру та Миколаївській лікарні.

На цьому компанія не зупиняється та продовжує підтримувати благодійні проєкти та фонди. Зокрема Pin-Up донатить у фонд Pin-Up Foundation, що активно допомагає українцям, які постраждали внаслідок війни.

Казино Пін Ап, як ліцензований оператор азартних ігор, завжди відповідально ставилося до сплати податків. Зі слів операційного директора Pin-Up Ігора Зотько, для компанії надзвичайно важливо дотримуватися всіх податкових зобов'язань перед державою, оскільки чесна сплата податків є фундаментальним принципом для наповнення бюджету. Надалі компанія PIN-UP Ukraine продовжує дотримуватися цього принципу, роблячи всі необхідні відрахування для підтримки економіки України.

Тільки за перше півріччя 2023 року сума податків Pin Up склала 1,067 млрд гривень. За перший квартал було сплачено 524,7 млн гривень і 519,2 млн гривень були перераховані за другий квартал 2023 року. Також PIN-UP сплатив щорічні 23,4 млн гривень за ліцензію на діяльність.

Отже, як будь-яка законослухняна компанія, казино Пін Ап своєчасно та повною мірою сплачує податки та ліцензійний збір.