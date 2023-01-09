Научные прорывы 2022 года, поразившие мир

9 января 2023, 16:15

Мы отобрали для вас фундаментальные открытия, смелые эксперименты, полезные инновации минувшего года:

1. Физики Ален Аспект, Джон Ф. Клаузер и Антон Цайлингер получили Нобелевскую премию за эксперименты «со спутанными фотонами, которые продемонстрировали нарушение неравенств Белла и дали начало квантовой информатике».Сложно понять нам не-физикам, но работа крайне важна для понимания происхождения Вселенной и того, из каких «кирпичиков» она построена.2. В США сделали первую в мире пересадку модифицированного сердца человеку. Дэвид Беннетт получил орган свиньи. Эта операция – важный шаг на пути поиска возможностей для продления жизни.3. Человечество впервые сумело изменить траекторию небесного тела. NASA запустило космический модуль «DART», который протаранил крупный астероид «Диморфос».4. Палеонтолог Сванте Паэбо, член пяти мировых Академий, исследуя материал 40 000-летней давности, расшифровал геном неандертальцев. Итог - мы все немного они.5. Физики США в лаборатории Беркли на несколько милисекунд смогли удержать плазму, сравнимую с температурой Солнца.6. NASA показало первые снимки ранней Вселенной с самым высоким разрешением. Их сделал космический телескоп «Джеймс Уэбб».7. В США генномодифицировали бактерии Escherichia coli, чтобы они могли уничтожать раковые клетки.8. Ученые ФРГ и Франции смогли «оживить» 13 вирусов из образцов вечной мерзлоты Сибири. Самому «молодому» вирусу было 27 000 лет. А самому старому – 48 500 лет.9. В Британии впервые перелили пациентам-добровольцам искусственную кровь.10. В Австралии создали самый длинный в мире лазерный луч. Он протянулся на 2,4 километра и при этом оставался стабильным. Это открывает новые возможности для связи и навигации.