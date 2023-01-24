В РФ признали "нежелательной" организацией фонд Сахарова

24 января 2023, 13:45

В России признали «нежелательной» организацией фонд Андрея Сахарова, работающий с 1989 года.

Его целями являются защита прав человека и продвижение идей ученого. Андрей Сахаров – советский физик-теоретик, диссидент и правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год. Он осудил ввод советских войск в Афганистан, за что был лишен всех наград и в 1980-м году выслан из Москвы.Сахаров — один из создателей водородной бомбы. Но потом ученый активно выступал за прекращение испытаний ядерного оружия. Боролся против исключительной меры наказания в ссср — смертной казнью.Физик-теоретик скончался в возрасте 69 лет от сердечного приступа. Лично знавшие Сахарова Анатолий Собчак и Сергей Григорьянц утверждали, что это было убийство.