9 февраля 2023, 13:15

Британія планує розпочати навчання для першої групи українських пілотів навесні

"Ми вважаємо правильним надати короткострокове обладнання, зокрема танки Challenger, додаткові гармати, засоби більшої дальності, які можуть допомогти виграти війну зараз, але ми також розглядаємо допомогу в середній і довгій перспективі, щоб гарантувати, що Україна має усі можливості", - зазначив речник прем'єр-міністра Британії.



Він зауважив, що країна хоче якнайшвидше розпочати навчання українських пілотів, і додав, що британські літаки є "складними одиницями військової техніки".

