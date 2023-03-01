1 марта 2023, 11:45

В российской Википедии появилась подробная статья о "Распаде РФ"

Она содержит различные сценарии и прогнозы о причинах развала "сверхдержавы". Мнения экспертов сходятся на том, что нападение на Украину радикально ускорило этот процесс, и он может занять еще несколько лет.


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