Южная Корея строит самое большое в мире колесо обозрения без спиц

13 марта 2023, 13:15

Традиционные колеса обозрения имеют тросы, проходящие посередине. Но за последние несколько лет технология развилась и позволила строить совершенно новые конструкции без спиц.

Аттракцион «Сеульское кольцо» будет расположен в парке Ханыль на северо-востоке столицы. Как сообщает CNN, эта локация выбрана по нескольким причинам: близость к стадиону Кубка мира Сангам, прекрасные виды на город, открывающиеся с берега реки Хан.И еще несколько технических параметров, поражающих воображение:

Высота: 180 метров (в настоящее время самое большое в мире колесо обозрения без спиц имеет высоту 145 метров и находится в Китае)

Вместительность: 36 вагончиков на 25 человек. Выйдя на полную мощность, Кольцо сможет принимать до 11 792 человек в день.

Экология: Кольцо установят в районе Сангам-дон — бывшей свалке, которая сейчас используется для экологически чистых проектов. Оно будет использовать зеленые технологии, такие как солнечная энергия.

На когда планировать поездку: срок реализации проекта – 2027 год.