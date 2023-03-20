КБД, содержащиеся в конопле, снижает артериальное давление у пожилых людей

20 марта 2023, 9:05

Новое исследование, проведенное в Университете BGU в Израиле доказывает, что медицинская конопля способна нормализовать и снизить артериальное давление у людей в преклонном возрасте. Для тестирования была отобрана группа людей старше 60 лет ранее страдающих от гипертонии. Сегодня в Украине лечение медицинской коноплей официально запрещено, однако происходит процесс постепенной легализации. Например, сейчас семена каннабиса продаются на легальных условиях, их может купить каждый желающий. Люди, страдающие от тяжелых заболеваний ожидают, когда закон будет принят, и они смогут получить терапию, в которой нуждаются.

Пожилые люди наиболее склонны к болезням нервно-сосудистой системы, поэтому число потребителей КБД среди них с каждым годом только растет. Доктор Ран Абухасира, сотрудник Университета BGU, рассказал прессе о причине проведения эксперимента. Дела в том, что ученых беспокоит увеличение числа пациентов, проходящих конопляную терапию, потому что в отношении группы потребителей старше 60 лет ранее исследования не проводились. Неизвестно, каким рискам подвержены эти люди, и действительно ли им помогает лечение КБД, эффект плацебо также исключать не стали.

Пациенты употребляли дозу КБД ежедневно, а затем на протяжении суток осуществлялся мониторинг состояния их организма. Участникам исследования измеряли артериальное давление, делали электрокардиографию, брали анализы крови. Изучая результаты, ученые обнаружили, что у всех пациентов средний показатель артериального давления за сутки снизился. Наиболее низкое значение АДД наблюдалось спустя три часа после перорального употребления масляного экстракта с КБД. Причем давление снижалось всегда, независимо от времени суток. Наиболее значительные изменения происходили в ночной период.

Вывод ученых

Специалисты BGU считают, что назначение каннабиноидов пожилым людям для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы является правильным решением. Все пациенты, без исключения, которые приняли участие в эксперименте отмечают, что их состояние организма улучшилось. Безусловно, еще рано делать выводы – впереди у исследователей множество других экспериментов, которые позволят еще лучше изучить свойства конопли. Вполне возможно, что к этому времени медицинские разновидности культуры и экстракты будут легализованы в Украине.