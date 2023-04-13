13 апреля 2023, 9:15

Новый "гениальный" концепт BMW Vision Next 100

Концепт от BMW Vision Next 100 - при движении часть машины расширяется и загорается красным.

Остается узнать - что у этого "проекта под капотом"!
Оцените новость:
  • 0 оценок