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13 апреля 2023, 9:15
Новый "гениальный" концепт BMW Vision Next 100
Концепт от BMW Vision Next 100 - при движении часть машины расширяется и загорается красным.
Остается узнать - что у этого "проекта под капотом"!
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