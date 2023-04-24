США и ЕС озабочены растущим импортом западных технологий в Россию через Армению

24 апреля 2023, 17:45

В ходе рабочей встречи высокопоставленных чиновников США и ЕС были рассмотрены документы, которые свидетельствуют об увеличении импорта через Армению в РФ чипов и других электронных компонентов, используемых в военной промышленности.

Такие данные на уходящей неделе огласило авторитетное американское издание The New York Times. Как отмечается в публикации, официальные лица США и ЕС проявляют растущую обеспокоенность той значимой ролью, которую выполняет Армения в обходе россиянами западных санкций.



Издание привело данные, содержащиеся в одном из служебных документов, рассмотренных на встрече: "в 2022 г. Армения импортировала на 515% больше чипов и процессоров из США и на 212% больше из ЕС, чем в 2021 г. (Затем) Армения экспортировала 97% этих товаров в Россию".