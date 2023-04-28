Летом в Украине может возникнуть дефицит электроэнергии - "Укрэнерго"

28 апреля 2023, 10:15

Летом в Украине снова может возникнуть дефицит электроэнергии. После массированных ракетных обстрелов украинской инфраструктуры российскими оккупантами, энергетическая система все еще находится в сложном положении.

Об этом сообщил Глава правления Укрэнерго, Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона.



По его словам, дефицит электроэнергии является сезонным явлением, однако обычно в Украине в течение сезона весны и лета наблюдается избыток мощности.



"Тогда Украина способна экспортировать электроэнергию, а осенью-зимой - дефицит. А вот в этом году из-за повреждения наших электростанций мы можем видеть дефицит и летом и его надо будет компенсировать увеличением мощностей на электростанциях, а также импортом электроэнергии", - добавил Кудрицкий.