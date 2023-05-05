Google анонсировал новый тип авторизации Passkeys

5 мая 2023, 9:45

Google вводит новый метод авторизации под названием Passkeys, который позволяет авторизоваться в приложениях и на сайтах без использования пароля.



Теперь пользователи могут использовать сканер отпечатка пальца, распознавание лица или PIN-код экрана устройства для входа в свои учетные записи Google. Passkeys обладают высоким уровнем безопасности и защиты от фишинговых атак, сообщают в компании.