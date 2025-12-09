9 декабря 2025, 10:15

В Telegram появилась функция авторизации через ключ доступа

Passkey – это ключ доступа, который хранится в менеджерах паролей.



Созданный ключ входа будет храниться на устройстве, что позволит входить в аккаунт без дополнительных подтверждений в виде SMS-кодов и паролей.

Функцию можно активировать в разделе «Конфиденциальность».

Чтобы активировать функцию, необходимо создать ключ и подтвердить личность, используя сканирование лица (Face ID), отпечатка пальца (Touch ID) или код-пароль.

