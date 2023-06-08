РФ учится у Ирана в уклонении от санкций

8 июня 2023, 9:15

В результате западных санкций, введенных в ответ на войну в Украине, РФ все чаще приходится искать новые источники финансирования военных потребностей.

Об этом в своем докладе пишет авторитетный британский мозговой трест по вопросам безопасности Royal United Services Institute (RUSI). Отмечается, что это побуждает Россию тяготеть к Ирану, который разработал собственные меры в ответ на западные торговые и финансовые санкции.



Подчеркивается, что в соответствии с растущими политическими связями, РФ закупает дроны у Ирана, пытаясь преодолеть проблемы с поставками, которые вызваны санкциями.