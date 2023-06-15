Первый в истории Украины пациент с вживленным в кость протезом – ходит

15 июня 2023, 9:15

Уникальным пациентом стал 57-летний Игорь Крупнов – защитник, потерявший на войне обе конечности (авто с Игорем взорвалось на минах).

В UNBROKEN Ukraine Игорь находится здесь уже более полугода. За это время прошел через десять операций.В начале апреля – через пять месяцев после ранения и потери конечностей – Крупнову вживили импланты. Через шесть недель после вживления имплантов протезисты Центра подогнали для Игоря последнюю часть конструкции - искусственные стопы.Защитник сразу же сделал свои первые шаги. Сейчас он уже обходится без повозки. Умывается и чистит зубы стоя на искусственных конечностях, потихоньку ходит и даже даже управляет автомобилем.