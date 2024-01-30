Впервые нейрочип вживлен человеку

30 января 2024, 8:45

Компания Илона Маска Neuralink вживила первый имплант в мозг добровольца. По словам бизнесмена, он чувствует себя хорошо, а полученные данные о работе импланта показывают многообещающие результаты.

Основная цель этих испытаний заключалась в оценке безопасности как самого импланта, представляющего собой тонкие нити, так и робота, используемого для его вживления в мозг.Чип Neuralink позволяет управлять телефоном или компьютером, а через них почти любым устройством, силой мысли. Как утверждает Маск, нейрочип поможет лечить нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Паркинсона и Альцгеймера, и будет полезен людям с тяжелыми травмами спинного мозга. Технология также предназначена для людей, не имеющих возможность пользоваться конечностями.«Представьте, если бы Стивен Гокинг мог общаться быстрее, чем быстрый принтер. Это и есть наша цель», - добавил Маск.