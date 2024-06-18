Илон Маск предрек закат эры смартфонов

18 июня 2024, 9:15

Смартфоны очень тесно вошли в нашу жизнь. Это уже давно не только способ позвонить, но и возможность найти почти любую информацию в Сети.



Однако, по словам бизнесмена Илона Маска, скоро люди откажутся от смартфонов и будут общаться через нейроимпланты с функцией мобильной связи. Эту мысль он высказал в ответ на пост пародийного аккаунта Not Elon Musk в сети Х.



В 2016 году Маск основал технологическую компанию Neuralink, которая занимается разработкой и производством имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов. Предприниматель предполагает, что они смогут радикально изменить жизнь людей, в том числе помочь пациентам с ограниченными возможностями.



В начале текущего года Neuralink заявила о вживлении первого чипа в мозг человеку. Маск уверяет, что пациент чувствует себя хорошо, а первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты.



В марте пациент показал умение играть в шахматы силой мысли. Правда, в мае появились сообщения, что чип вышел из строя. Вживленные в мозг пациенту электроды частично вышли из строя из-за иммунного ответа организма.



Тем не менее Neuralink уже получила разрешение на вживление чипа второму пациенту. По словам Маска, имплант позволит управлять гаджетами силой мысли. Фирма работает над созданием нескольких видов имплантов. Один из них, Blindsight, должен помочь видеть незрячим.



Конкуренты Neuralink

Нейрокомпьютерный интерфейс от компании Blackrock помогает людям с тяжелыми формами паралича силой мысли управлять устройствами и пользоваться интернетом. Некоторые пациенты даже освоили управление автомобилем.

Чипы от BrainGate контролируют мозговую активность и превращают мысли пациента в набор компьютерных команд.

Импланты от Synchron дают возможность управлять курсором компьютера или устройствами для умного дома с помощью силы мысли.

























