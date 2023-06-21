Деякі цифри після російського теракту на Каховській ГЕС

21 июня 2023, 9:45

Плями мастила й нафти вагою не менше 150 тонн дрейфують по Дніпру. Вони можуть дістатися Середземномор’я.

Понад 50 тисяч гектарів українських лісів затоплено і щонайменше половина з них загине. Це більше, ніж площа лісів Ісландії.



Каховське водосховище вкрите мертвою рибою. Це орієнтовно 95 тисяч тонн живих біоресурсів.



На берегах Чорного моря в Болгарії та Туреччині знаходять тіла дельфінів з українських берегів. Зафіксовано понад 150 офіційних випадків. Не виключено, що течія принесе в ці країни косуль, лисиць та зайців з Південного регіону України. На затопленій території проживало близько 20 тисяч особин диких тварин, - повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.