Обустраиваем новую квартиру – какие предметы понадобятся в первую очередь

28 июня 2023, 12:45

Переезд в купленную квартиру и отремонтированную квартиру чрезвычайно радостное и волнующее событие, которое выступает прелюдией долгой и счастливой жизни в новом жилище. Однако комфортное проживание в квартире, выбранной после тщательного анализа объявлений купли/продажи на сайте https://obyava.ua/ru/nedvizhimost/prodazha-kvartir/harkov специализированного информационного портала, возможен только при условии, что в квартире есть минимальный ассортимент мебели, бытовой техники и иных предметов, которые формируют комфорт и уют в новом, еще не обжитом помещении.

Во время завершения ремонтных работ в приобретенной квартире стоит подумать о перечне бытовых приборов и мебели, без которых проживание в новом жилище будет абсолютно некомфортным. В список наиболее востребованных вещей, необходимых в новой квартире, следует обязательно включить предметы, наподобие:

кровати, дивана или на крайний случай ортопедического матраса (спать на полу – весьма сомнительное удовольствие);

кухонного гарнитура и минимального количества бытовой техники – плиты (газовой, электрической или индукционной, их выбор зависит от подключенных к дому инженерных коммуникаций), холодильника, микроволновки и электрочайника;

стола и стульев для кухни (количество стульев должно быть не меньшим, чем общее количество членов семьи, в идеале можно купить стулья с запасом – с расчетом возможного визита нежданных гостей.

Если купить квартиру в Харькове или ином городе, проживание в ней будет абсолютно некомфортным при отсутствии кухонной посуды и утвари (постоянно заказывать суши или пиццу быстро надоедает, а ужинать в ресторане далеко не всем по карману), благодаря которым можно приготовить суп, сварить пюре и/или пожарить котлеты.

Помимо помещения кухни, которое полностью передается в пользование хозяйке квартиры, в жилом помещении должна быть мебель для хранения одежды и спальных принадлежностей (шкаф, комод, несколько тумбочек) и стол, выполняющий функцию рабочего места для жильцов квартиры, работающих на удаленке и обеденного стола для приема почетных гостей в гостиной.

Помимо бутылки шампанского для празднования волнующего момента вселения в новую квартиру при переезде желательно захватить с собой все предметы личной гигиены и обязательно – старый веник, который по некоторым поверьям приносит удачу.