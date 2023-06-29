В Южной Корее изменили метод подсчета возраста — Reuters

29 июня 2023, 8:35

Его начнут считать по международным стандартам.

В Южной Корее распространен традиционный метод подсчета: человеку исполняется год при рождении, и каждое 1 января добавляется + год.



Параллельно в стране используют привычную всем систему исчисления возраста: от нуля при рождении + год к каждому дню рождения.



В итоге в медицинских и юридических документах, при судебных тяжбах возникала путаница. Власти надеются, что теперь эта проблема решится.



"В следующем году мне должно было исполниться 30 (согласно традиционной корейской возрастной системе), но теперь у меня есть больше времени, и мне это нравится”, — сказал Reuters Чхве Хен-джи, 27-летний офисный работник из Сеула.



