4 июля 2023, 11:45

Испания выделит Украине пакет военной помощи на €55 млн

Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес, выступая с трибуны Верховной Рады.



«Украина собирается выиграть войну, потому что она уже выиграла битву идей, выбрав Европу. ЕС поднялся, чтобы избежать войн. Мы решили объединиться в нашем многообразии, и это сделало нас сильнее. Европа с вами», - уверил глава испанского правительства.



Напомним, с 1 июля Испания по ротации заменила Швецию и ближайшие полгода будет председательствовать в Совете ЕС.



Символично, что испанское председательство началось с визита в Киев, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной.



«Мы продолжим поддерживать украинский народ, пока в Европе не восстановится мир», - написал Педро Санчес в Twitter.

