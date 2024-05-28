Украина и Испания подписали соглашение о гарантиях безопасности

28 мая 2024, 12:45

"Поддержка, реконструкция, восстановление и разминирование — это те темы, которые охватывает договор. Испания оказала большую поддержку за два года и обязуется еще поддерживать на €1 млрд, чтобы усилить способность Украины", — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.



Испания стала 10-й страной, с которой Украина подписала такое соглашение.