20 июля 2023, 13:45

Ирландия дополнительно выделяет Украине €5 млн гуманитарной помощи

В Киев с необъявленным визитом приехал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.



«5 млн сегодня – это в дополнение к 100 млн, которые мы уже выделили, в частности, в Европейский фонд, который используется для закупки нелетальной помощи», - пояснил политик.



Кроме этого Варадкар добавил, что Ирландия будет обучать украинских военных в сфере разминирования и в сфере военной медицины.

