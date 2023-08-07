Новый проектор Cactus CS-PRC.04.WUXGA-A

7 августа 2023, 15:15

Компактное и мощное устройство для просмотра видео высокого качества.



Cactus представляет компактный проектор PRC.04.WUXGA-A, который можно легко поместить в рюкзак или сумку.

Размер устройства всего 14x17.7x17.7 см. Проекционная дистанция от 1 до 6 метров и область изображения от 30 до 280 дюймов позволяют адаптировать проектор к любым условиям.Гаджет оборудован LCD матрицей, обеспечивающей чистое, яркое и контрастное изображение. Разрешение 1920*1080 пикселей позволяет воспроизводить видео высокой четкости с максимальными деталями, а поддержка формата 4K делает эту модель настоящим фаворитом для любителей кино.Благодаря встроенной системе Android 9.0 и Wi-Fi 2.4G + 5G и процессору MT9255, можно подключаться к интернету и транслировать любое содержимое прямо со смартфона или планшета без задержек и просадок в кадрах.Компактный, эргономичный и универсальный проектор Cactus PRC.04B.WUXGA-A - это совершенное решение для тех, кто ценит качество, функциональность и мобильность.